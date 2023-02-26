



Бен-Гвир: "Ликуд" пытается похоронить законопроект о казни для террористов

Между министром внутренней безопасности и "Ликудом" наметился раскол из-за законопроекта о введении смертной казни для террористов.



По данным "Аруц Шева", это произошло после того, как премьер-министр Биньямин Нетаниягу попытался снять законопроект с повестки дня законодательной комиссии Кнессета и вместо этого провести обсуждение в кабинете министров.



Как сообщает Ynet , "Ликуд" стремится избежать шага, который может вызвать напряженность в преддверии Песаха и священного месяца Рамадан. Уточняется, что Бен-Гвир дал понять представителям правящей партии, что в соответствии с коалиционными соглашениями законопроект о смертной казни должен был получить окончательное утверждение одновременно с госбюджетом.



Однако из-за плотного графика и требования "Ликуда" отложить принятие законопроекта существует вероятность того, что не будет принят в сроки, предусмотренные коалиционным соглашением.



"Цель этого законопроекта — пресечь терроризм и создать весомый сдерживающий фактор. Больше никаких тюрем с условиями "все включено; больше никаких освобождений террористов после отбытия половины срока", - сказано в описании законопроекта.