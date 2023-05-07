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Бен-Гвир: “Ликуд” не выполняет обещания
07.05.2023 18:48 Ирина Демьянова

Бен-Гвир: “Ликуд” не выполняет обещания

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир заявил, что его ультраправая партия “Оцма-Йегудит” бойкотирует заседания кабинета министров и голосование в Кнессете, потому что “Ликуд“ премьер-министра Биньямина Нетаниягу не выполняет своих обещаний.

“Мы требуем принятия правых принципов“, — говорит он в видеообращении.

Он также обращается к министру обороны Йоаву Галанту, который, как цитируется, отвергает его жалобы на возвращение тела палестинского нападавшего.
“Не отдавайте тела, не выпускайте террористов — убивайте их“, — говорит Бен-Гвир.

 

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