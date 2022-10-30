



Бен-Гвир: "Левые не прольют и слезинки, если я не вернусь домой"

Депутат Кнессета Итамар Бен-Гвир подверг резкой критике реакцию израильских "левых" на стрельбу, которая произошла вчера, 29 октября, возле его дома.



"Иногда у меня такое ощущение, что пока со мной что-то не случится, левые не успокоятся. Был отряд убийц, который пытался меня убить. Они стреляли по моему дому, мы слышали свист пуль. Бен-Гвир пользуется этим событием. Значит ли это, что отряд убийц тоже был ложью? Прекратите", - заявил Бен-Гвир.



Депутат добавил: "Пока они не устранят меня, они не будут удовлетворены".



Бен-Гвир также ответил на заявления Мейрав Михаэли, которая раскритиковала Нетаниягу и Бен-Гвира на митинге в память об Ицхаке Рабине.



"Разве нет предела подстрекательству и кровопролитию? Я убил кого-то? Она оправдывает мое убийство. Среди левых есть элементы, которые не прольют и слезинки, если я не вернусь домой, в том числе Мейрав Михаэли", - подчеркнул политик.