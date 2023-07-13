



Бен-Гвир – Левину и Ротману: Не сдавайтесь



Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир в среду вечером отверг утверждения о том, что полиция применила чрезмерное насилие против протестующих, выступавших против судебной реформы.



“Мы узнали, что можно оставить шоссе Аялон открытым, не причинив вреда людям. Полиция действовала в соответствии с законом. На большинстве снимков показаны протестующие, действующие с нарушением закона”, – сказал Бен-Гвир в интервью 12 каналу.



Он заявил, что будет выступать против дальнейшего смягчения законопроекта “об основаниях разумности”, и передал послание министру юстиции Яриву Левину и председателю конституционного комитета Кнессета Симхе Ротману.



“Я против смягчения законопроекта о стандартах разумности. Я также говорю это Левину и Ротману: основание разумности – хорошо, но это только начало. Это правительство было избрано как полностью правое правительство. У него есть мандат не уступать. Левые еще не смирились с тем, что я министр национальной безопасности, и с тем, что это и есть правительство”, – сказал Бен-Гвир.



По поводу необычного заявления Белого Дома о демонстрациях в Израиле, призвавшего Израиль уважать право на мирные протесты, министр сказал, что он “уважает американцев, но это дело Израиля”.



“Мы позволили им блокировать дороги, блокировать всю страну во имя демократии слишком много раз”, – заявил он. “Я – за то, чтобы разрешать демонстрации, но не может быть другого закона, когда речь идет об этих протестах”.