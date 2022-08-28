



Бен-Гвир: "Когда я буду у власти, реальность будет другой"

Лидер партии "Оцма Йегудит" Итамар Бен-Гвир предполагает, что станет министром, если лидер оппозиции и председатель партии "Ликуд" Биньямин Нетаниягу станет премьер-министром.



В беседе с 12-м каналом израильского ТВ Бен-Гвиру напомнили, что Нетаниягу ранее говорил, что не сделает его министром.



"Если вы спросите Нетаньяху сегодня, он не скажет того же", - сказал Бен-Гвир.



Депутат отметил: "Я намереваюсь, надеюсь и готовлюсь к влиятельной роли, чтобы я мог здесь что-то изменить. Почему левые так сильно нападают и порочат меня? Потому что они знают, что когда я буду там [у власти], реальность будет другой".