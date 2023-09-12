



Бен-Гвир: капитуляцию по реформе не поддержим

"Оцма Иегудит" не поддержит уступки в рамках переговоров в резиденции президента относительно правовой реформы.



Такое заявление сделал министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир.



"Я за переговоры, но против капитуляции. Реформа важна для Государства Израиль, она уравновесит три ветви власти. Капитуляция в резиденции президента – это унижение более половины населения страны", - сказал он.



По словам Бен-Гвира, капитуляция коалиции будет означать нарушение ценностей. Потому его партия этого не поддержит.



"Я призываю своих друзей, глав коалиции, сделать так, чтобы ваш голос был услышан, давайте выступим против капитуляции", - добавил Бен-Гвир.