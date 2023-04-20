



Бен-Гвир: изъятое оружие предназначалось для преступлений в арабском секторе

Министр внутренней безопасности Итамар Бен-Гвир поздравил израильскую полицию с изъятием большого количества оружия, предназначенного для преступлений в арабском секторе.



"Целью операции было изъятие большого количества оружия, предназначенного для совершения преступлений в арабском секторе, в частности, в Негеве", - сказал он.



Бен-Гвир похвалил правоохранителей с проведением "важных арестов, сотен обысков, а также с борьбу с преступными кланами в арабском секторе".



"Горжусь израильской полицией", - резюмировал он.



Ранее сообщалось, что ЦАХАЛ, МАГАВ и полиция в районе Красного моря предотвратили попытку контрабанды 63 пистолетов и боеприпасов из Иордании.



