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Бен-Гвир: изъятое оружие предназначалось для преступлений в арабском секторе
20.04.2023 14:47 Алина Груднева

Бен-Гвир: изъятое оружие предназначалось для преступлений в арабском секторе

Министр внутренней безопасности Итамар Бен-Гвир поздравил израильскую полицию с изъятием большого количества оружия, предназначенного для преступлений в арабском секторе.

"Целью операции было изъятие большого количества оружия, предназначенного для совершения преступлений в арабском секторе, в частности, в Негеве", - сказал он.

Бен-Гвир похвалил правоохранителей с проведением "важных арестов, сотен обысков, а также с борьбу с преступными кланами в арабском секторе".

"Горжусь израильской полицией", - резюмировал он.

Ранее сообщалось, что ЦАХАЛ, МАГАВ и полиция в районе Красного моря предотвратили попытку контрабанды 63 пистолетов и боеприпасов из Иордании.

 

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