



Бен-Гвир: Израиль — демократия, но я понимаю призывы посадить лидеров оппозиции

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир говорит, что он "действительно понимает" призывы депутатов его ультраправой партии "Оцма Иегудит" сажать в тюрьму лидеров оппозиции, выступающих против правительства, но признает, что этого не произойдет.



"Никто не собирается арестовывать противников правительства, мы — демократия, и Израиль останется демократией, но я очень, очень понимаю их чувства", — сказал Бен-Гвир в интервью радиостанции "Гелей ЦАХАЛ".



Его комментарии прозвучали на следующий день после того, как депутат Кнессета от партии "Отцма Иегудит" Цвика Фогель, отставной генерал ЦАХАЛа, призвал заключить в тюрьму лидера оппозиции Яира Лапида из партии "Еш Атид", лидера партии "А-Махане а-Мамлахти" Бенни Ганца и бывших депутатов Кнессета Яира Голана и Моше Яалона за их осуждение планов коалиции Нетаниягу по реформированию судебной системы.



Ранее Альмог Коэн, член Кнессета от партии "Оцма Иегудит", предлагал посадить в тюрьму Яира Лапида за "подстрекательство и стремление к кровопролитию".