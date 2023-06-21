



Бен-Гвир и Смотрич: немедленно созвать военно-политический кабинет

Министр внутренней безопасности Итамар Бен-Гвир и министр финансов Бецалель Смотрич потребовали от премьер-министра Биньямина Нетаниягу и глава Совета национальной безопасности Цахи Анегби немедленно созвать военно-политический кабинет после теракта во возле поселения Эли.



"Я получил подробную информацию об оценке ситуации в Центральном командовании ЦАХАЛа, но при всем уважении к высокопоставленным военным, роль министров, получивших мандаты на выборах, заключается в том, чтобы принимать решения, а не получать новости", — возмутился Бен-Гвир.



Он добавил, что его роль в правительстве и шесть мандатов "Оцма Йегудит" требуют, чтобы его голос был принят во внимание.



"Правда, я отдаю себе отчет в том, что не все в окружении премьер-министра довольно моими требованиями сносить дома, убивать террористов и возвращать блокпосты", — сказал Бен-Гвир.



Смотрич поддержал его позицию, тоже призвав созвать военно-политический кабинет из-за ситуации в Самарии.