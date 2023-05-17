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Бен Гвир и "Оцма Иегудит" снова бойкотируют голосование в Кнессете
17.05.2023 18:29 Евгения Маркова

Бен Гвир и "Оцма Иегудит" снова бойкотируют голосование в Кнессете

Ультраправая партия "Оцма Иегудит" снова бойкотируют голосование в Кнессете по законопроекту оппозиции.

По сообщениям израильских  СМИ, министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир и его партия ушли из зала голосования в знак протеста против того, что в предстоящем бюджете не будет выделено достаточно денег министерству, ответственному за регионы Негев и Галилея.

Бен-Гвир только на прошлой неделе прекратил предыдущий бойкот из-за "слабой" реакции правительства на ракетные обстрелы из Газы.

В ответ председатель коалиции, депутат Кнессета Офир Кац раскритиковал членов партии "Оцма Иегудит", заявив, что они "прокладывают путь к падению правого правительства".
 

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