



Бен-Гвир и мэр Иерусалима провели первую рабочую встречу

Министр внутренней безопасности Итамар Бен-Гвир и мэр Иерусалима Моше Леон провели первую рабочую встречу.



Она состоялась в среду, 18 января.



Встреча была посвящена потребностям в сфере безопасности Иерусалима и многочисленным проблемам израильской столицы. Кроме того, они договорились продолжать совместную работу на благо жителей города.



"Я был рад встретиться с мэром, моим другом Моше Леоном, чтобы обсудить сложные проблемы в сфере безопасности города. Иерусалим в надежных руках. Мой друг мэр поднял различные вопросы, связанные безопасности города. Мы сделаем все, чтобы защитить город, обезопасить жителей и полное правоприменение повсюду в городе", - сказал Бен-Гвир.