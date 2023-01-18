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Бен-Гвир и мэр Иерусалима провели первую рабочую встречу
18.01.2023 14:18 Алина Груднева

Бен-Гвир и мэр Иерусалима провели первую рабочую встречу

Министр внутренней безопасности Итамар Бен-Гвир и мэр Иерусалима Моше Леон провели первую рабочую встречу.

Она состоялась в среду, 18 января.

Встреча была посвящена потребностям в сфере безопасности Иерусалима и многочисленным проблемам израильской столицы. Кроме того, они договорились продолжать совместную работу на благо жителей города.

"Я был рад встретиться с мэром, моим другом Моше Леоном, чтобы обсудить сложные проблемы в сфере безопасности города. Иерусалим в надежных руках. Мой друг мэр поднял различные вопросы, связанные безопасности города. Мы сделаем все, чтобы защитить город, обезопасить жителей и полное правоприменение повсюду в городе", - сказал Бен-Гвир.

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