



Бен-Гвир хочет перебросить больше военных в арабский сектор

Лидер партии "Оцма Йехудит" Итамар Бен-Гвир, который должен занять пост министра национальной безопасности, заявил, что хочет перебросить больше военных на юг, в арабский сектор.



"Офицер иерусалимской полиции сказал мне, что Бар-Лев постоянно вмешивается в расследования и звонит, чтобы узнать: "Вы освободили этого левого активиста?" Сегаловиц (заместитель министра общественной безопасности - ред.) вмешивается. Я не такой, я не хочу вмешиваться в расследования, я хочу задавать политику, мне не стыдно за то, что я хочу перебросить силы на юг, чтобы бороться с насилием, преступностью, защитой. Я хочу больше сил в арабском секторе", - заявил Бен-Гвир.