



Бен-Гвир грозится не входить в коалицию

На фоне сообщений о "взрыве" между Биньямином Нетаниягу и Итамаром Бен-Гвиром, второй пригрозил, что не войдет в правительство, если ему не дадут шанса помочь периферии.



Об этом сообщает Times of Israel.



Контакты между "Оцма Йехудит" и "Ликудом" оборвались в воскресенье после того, как "Ликуд" отказался передать партии Бен-Гвира министерство, отвечающее за регионы Негев и Галилею.



"Они дали обещание только неделю назад и отказались от него. Для нас это неприемлемо. Я не говорю о конкретном портфеле. Моя цель - помочь периферии.Без помощи периферии мы не сможем быть в правительстве", - заявил Бен-Гвир на заседании своей фракции.

