



Бен-Гвир гражданину, обезвредившему террориста: Ты спас жизни людей, ты - герой

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир побеседовал во вторник вечером с израильтянином, нейтрализовавшим террориста, осуществившего комбинированную атаку с применением ножевых и таранных ударов в Тель-Авиве, и похвалил за его действия.



“Я хочу поддержать тебя, ты спас жизни людей, ты герой. Одна из самых важных вещей — это то, что гражданин носит оружие и защищает людей. Я ценю тебя и ценю каждого гражданина, который спасает жизни людей”, — сказал министр гражданину Израиля.



Израильтянин описал теракт со своей точки зрения и сказал: "Достопочтенный министр, здесь произошло чудо, если бы меня здесь не было, ситуация была бы совершенно иной. Террорист вышел из машины после того, как врезался в автобусную остановку, и побежал на людей, находившихся здесь. Я отошел в сторону, чтобы поговорить по телефону, и если бы я не отошел, он бы убил меня. После того, как я отошел, он протаранил автобусную остановку. Сначала я подумал, что это была драка между водителями. Он вынул огромный нож и ударил им человека, находившегося возле двери его машины. Потом я увидел, что он побежал навстречу другим — и понял, что это террорист. Я достал пистолет, он увидел меня, начал бегать за мной. Я молил Бога, чтобы пуля вышла, потому что, если бы ее не было, меня бы тоже убили”.



Бен-Гвир продолжал хвалить его и сказал: “Бог спас тебя. Я видел на видео, что ты не колебался и что каждый раз, когда он пытался поставить под угрозу твою жизнь, ты стрелял в него пулей. Я собираюсь оказать тебе общественную поддержку, чтобы здесь не было недопонимания, я всем расскажу, чтобы не было путаницы. Тебя поддержат”.



В завершение беседы гражданин поблагодарил Бен-Гвира за поддержку и сказал: “Большое спасибо. Вы особенный человек. Я слежу за вами и продолжаю добросовестно выполнять вашу работу. Спасибо”.



