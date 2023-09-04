



Бен-Гвир – государственному прокурору: Ничто не поколеблет ваши левые планы

После того как государственный прокурор Амит Айсман заявил, что комментарии, сделанные на "министерском уровне", не повлияют на принятие решений о преследовании полицейских, министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, ставший косвенным объектом комментариев Айсмана, обрушился на него с критикой.



"Действительно, ничто не может поколебать левую повестку дня, которая уже много лет владеет прокуратурой. Вы, конечно, делаете все, что хотите, не обращая внимания на правительство и выбор народа", – сказал Бен-Гвир.