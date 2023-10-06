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Бен-Гвир - Галанту о ситуации в Хаваре: остановить беззаконие
06.10.2023 15:58 Алина Груднева

Бен-Гвир - Галанту о ситуации в Хаваре: остановить беззаконие

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир возмутился перекрытием шоссе в Самарии из-за похорон камнеметателя, погибшего в Хаваре.

Он обратился к министру обороны Йоава Галанту пресечь подобные действия.
 
"Немыслимо, чтобы дорогу  перекрыли для евреев на долгие часы из-за похорон человека, который вчера пытался убить еврейскую семью. Я призываю министра обороны немедленно одуматься и остановить беззаконие в Хаваре", - возмутился Бен-Гвир. 

По словам министра, в Хаваре должны действовать такие же законы, как и в Тель-Авиве.

Напомним, что в Хаваре во время похоронной процессии силы безопасности заблокировали дорогу для передвижения израильтян. Начались столкновения.

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