



Бен-Гвир - Галанту о ситуации в Хаваре: остановить беззаконие

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир возмутился перекрытием шоссе в Самарии из-за похорон камнеметателя, погибшего в Хаваре.



Он обратился к министру обороны Йоава Галанту пресечь подобные действия.



"Немыслимо, чтобы дорогу перекрыли для евреев на долгие часы из-за похорон человека, который вчера пытался убить еврейскую семью. Я призываю министра обороны немедленно одуматься и остановить беззаконие в Хаваре", - возмутился Бен-Гвир.



По словам министра, в Хаваре должны действовать такие же законы, как и в Тель-Авиве.



Напомним, что в Хаваре во время похоронной процессии силы безопасности заблокировали дорогу для передвижения израильтян. Начались столкновения.