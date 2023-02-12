



"Бен-Гвир — это пироман с газовым баллончиком" — бывший начальник полиции

Бывший начальник израильской полиции Моше Каради в субботу раскритиковал министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира после того, как тот приказал полиции начать операцию "Страж стен 2" в Иерусалиме.



"Бен-Гвир — это пироманьяк с газовым баллоном, и он разбрасывается заявлениями, которые не имеют под собой никаких оснований", — сказал Каради, добавив, что "Нетаниягу не нужно быть воспитателем детского сада, этот ребенок просто не должен быть в детском саду".



"Бен-Гвир этого не понимает, потому что он никогда в жизни не был командиром даже половины небольшого отряда и не носил военную форму. А теперь он получил должность в десять раз больше, чем он сам", — добавил начальник полиции.



"Бен-Гвир выходит на улицу и, как настоящий популист, объявляет начало операции "Страж стен 2", при этом сообщает, что это будет в Исавии и в воскресенье. Вы видители когда-нибудь, чтобы ЦАХАЛ предупреждал террористов? Я ​​не помню, чтобы министр обороны информировал ХАМАС, что в среду они входят в район Газы. Это может сделать только тот, кто ничего не понимает в полиции", - заявил Каради.



"Если Бен-Гвир действительно говорил серьезно, почему он должен объявлять об этом на тротуаре посреди дня?" – недоумевал Каради. – "Это дешевый популизм. Прежде чем начать такую ​​операцию, нужна серьезная подготовительная работа, которая занимает месяцы и проходит в закрытых кабинетах, а не посреди улицы".

