



Бен-Гвир: это насилие может привести к политическим убийствам

Министр внутренней безопасности Итамар Бен-Гвир осудил сегодняшнее нападение на министра сельского хозяйства Ави Дихтера на акции протеста.



По его словам, нападение на должностное лицо пересекает все красные линии.



"Я поздравляю полицию с арестом и ожидаю, что они арестуют всех подстрекателей и бунтовщиков. Это насилие может привести к политическим убийствам, как я уже предупреждал несколько недель назад, и мы ни в коем случае не должны мириться с насилием", — сказал он.



Напомним, что полиция арестовала троих подозреваемых, в том числе демонстрантку, которая ударила Дихтера флагом по голове. Еще один мужчина ударил ногой автомобиль, принадлежащий окружению министра, и укусил одного из его охранников.



