



Бен-Гвир: если мои требования не выполнят, уйду в отставку

Министр внутренней безопасности Итамар Бен-Гвир покинет коалицию, если не сможет повлиять на правительство, чтобы то приняло его политику.



Он сказал 12-му каналу, что пойдет на такой шаг даже в том случае, если тот будет означать свержение правительства.



Он установил крайний срок в три месяца, в течение которых он ожидает увидеть осуществление хотя бы некоторых из его планов. Например, речь идет о смертных приговорах для террористов и создании отряда гражданской охраны.



"Пока у меня есть влияние, я не уйду в отставку. Я не буду свергать правительство", - сказал он.