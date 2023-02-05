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Бен-Гвир: если мои требования не выполнят, уйду в отставку
05.02.2023 11:32 Алина Груднева

Бен-Гвир: если мои требования не выполнят, уйду в отставку

Министр внутренней безопасности Итамар Бен-Гвир покинет коалицию, если не сможет повлиять на правительство, чтобы то приняло его политику.

Он сказал 12-му каналу, что пойдет на такой шаг даже в том случае, если тот будет означать свержение правительства.

Он установил крайний срок в три месяца, в течение которых он ожидает увидеть осуществление хотя бы некоторых из его планов. Например, речь идет о смертных приговорах для террористов и создании отряда гражданской охраны.

"Пока у меня есть влияние, я не уйду в отставку. Я не буду свергать правительство", - сказал он.

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