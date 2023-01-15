Бен-Гвир доволен, что не было нацистской символики
Министр внутренней безопасности Итамар Бен-Гвир прокомментировал вчерашние акции протеста против правовой реформе, которые прошли в Тель-Авиве, Иерусалиме и Хайфе.
Он похвалил полицейских, которые следили за порядком на мероприятиях.
"Полиция хорошо поступила, разрешив свободу демонстраций, не допустив при этом блокирования шоссе Аялон", - сказал Бен-Гвир.
По словам министра, стоит и дальше придерживаться такой политике терпения и диалога.
"Я рад, что демонстранты опомнились и не пришли с нацистской символикой", - добавил он.