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Бен-Гвир доволен, что не было нацистской символики
15.01.2023 09:46 Алина Груднева

Бен-Гвир доволен, что не было нацистской символики

Министр внутренней безопасности Итамар Бен-Гвир прокомментировал вчерашние акции протеста против правовой реформе, которые прошли в Тель-Авиве, Иерусалиме и Хайфе.

Он похвалил полицейских, которые следили за порядком на мероприятиях.

"Полиция хорошо поступила, разрешив свободу демонстраций, не допустив при этом блокирования шоссе Аялон", - сказал Бен-Гвир.

По словам министра, стоит и дальше придерживаться такой политике терпения и диалога.

"Я рад, что демонстранты опомнились и не пришли с нацистской символикой", - добавил он.

 

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