



Бен-Гвир: будут применены решительные меры против сторонников террора

Министр внутренней безопасности Итамар Бен-Гвир встретился с племянником солдата Ави Бромберга, убитого 40 лет назад террористом Махером Юнесом, который был отпущен из тюрьмы.



По данным Ynet, их встреча состоялась в четверг, 19 января.



"Я приказал полиции принять решительные меры против сторонников терроризма и тех, кто поддерживает убийц", - сказал ему Бен-Гвир.



Напомним, что Юнес вышел из тюрьмы 19 января. После совещания, проведенного в офисе министра, все участники согласились с тем, что демонстрация с флагами террористов, прославление террористов и террора являются незаконными действиями и должны пресекаться полицией немедленно.

