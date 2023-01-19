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Бен-Гвир: будут применены решительные меры против сторонников террора
19.01.2023 20:46 Алина Груднева

Бен-Гвир: будут применены решительные меры против сторонников террора

Министр внутренней безопасности Итамар Бен-Гвир встретился с племянником солдата Ави Бромберга, убитого 40 лет назад террористом Махером Юнесом, который был отпущен из тюрьмы.

По данным Ynet, их встреча состоялась в четверг, 19 января.

"Я приказал полиции принять решительные меры против сторонников терроризма и тех, кто поддерживает убийц", - сказал ему Бен-Гвир.

Напомним, что Юнес вышел из тюрьмы 19 января. После совещания, проведенного в офисе министра, все участники согласились с тем, что демонстрация с флагами террористов, прославление террористов и террора являются незаконными действиями и должны пресекаться полицией немедленно.
 

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