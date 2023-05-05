



Бен-Гвир будет представлять Израиль на Дне Европы 9 мая

Сообщается, что правительство планирует направить министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира в качестве своего представителя на ежегодную встречу с дипломатами Европейского Союза на следующей неделе, несмотря на то, что большинство стран избегают контактов с ультранационалистическим депутатом.



Бен Гвир, возглавляющий партию "Оцма Иегудит", стал объектом резкой критики в стране и за рубежом в связи с провокационными действиями и заявлениями против палестинцев, израильских арабов, левых и международного сообщества. К ним относятся спорное посещение Храмовой горы в Иерусалиме и запланированный снос многоквартирного дома, в котором проживают 100 палестинцев из Восточного Иерусалима.



Выбор правительства Бен Гвира для участия в мероприятии, посвященном Дню Европы 9 мая, широко освещался в израильских СМИ в четверг.



Правительство еще официально не проинформировало посольство Европейского союза о своем выборе, но официальный представитель ЕС сообщил общественной телерадиокомпании "Кан", что дипломаты пытаются убедить правительство сделать более уважительный выбор.



"Мы не поддерживаем политические взгляды министра Бен-Гвира и его партии. Например, многие из его прошлых заявлений и мнений противоречат взглядам, которые представляет Европейский Союз", — сказал представитель ЕС.



День Европы — это праздник мира и единства в Европе в годовщину принятия Декларации Шумана в 1950 году, в которой предлагалось объединить производство угля и стали во Франции и Западной Германии. Орган сотрудничества между Западной Германией и Францией в конечном итоге вырос и расширился, чтобы стать Европейским Союзом.



Посол в Израиле из неназванного государства ЕС заявил в четверг газете Haaretz daily, что предпочитает не встречаться и не работать с Бен-Гвиром или председателем религиозного сионизма Бецалелем Смотричем из-за их взглядов.



Другие иностранные администрации также пытались избежать контактов с ультраправыми членами правительства премьер-министра Биньямина Нетаниягу, продолжая работать с относительно умеренными.



Источник сообщил Haaretz, что с момента создания правительства Нетаниягу ЕС не решался рассылать приглашения на свои мероприятия, поскольку они обычно открыты для всех законодателей.



Офис Бен-Гвира никак не прокомментировал сообщения.



Бен Гвир, ученик антиарабского раввина Меира Кахане, считается самым радикальным членом правой и религиозной коалиции Нетаниягу.



В преддверии прошлогодних выборов Бен-Гвир выступал за жесткую политику, такую ​​как введение смертной казни для террористов, депортацию "нелояльных" арабских граждан Израиля и изменение правил ведения боевых действий для израильских сил безопасности, чтобы им было легче стрелять на поражение в палестинских подозреваемых.

