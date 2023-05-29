



Бен-Гвир будет контролировать безопасность Парада гордости в Иерусалиме

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир сообщил, что будет следить за безопасностью Парада гордости в Иерусалиме на этой неделе, несмотря на то, что организаторы мероприятия обратились к премьер-министру Биньямину Нетаниягу с просьбой не допускать его к участию в мероприятии.

Бен- Гвир, который отвечает за полицию в качестве министра национальной безопасности, отклонил апелляции организаторов и будет полностью участвовать в подготовке и наблюдении за маршем, согласно сообщениям 12 и 13 каналов в воскресенье вечером.



Ультраправый депутат, который когда-то был в авангарде экстремистских протестов против прайда, заявил, что проведет ситуационную оценку перед маршем в понедельник и будет присутствовать на мероприятии в командном центре полиции.



“Несмотря на то, что я не в восторге от существования парада, я хочу, чтобы ни один волос на голове у участников марша не пострадал, и я сделаю все, чтобы обеспечить всестороннюю безопасность”, – заявил министр.



Руководители иерусалимского “Дня открытых дверей гордости и терпимости”, который проводит ежегодный парад, заявили, что обеспокоены тем, что крайне правый депутат может “неправомерно” вмешаться в марш, ссылаясь на свое участие в контр-митингах в прошлые годы



“Министр был участником гомофобных “парадов зверей”, несколько раз обращался в суд с ходатайством об отмене парада, решительно выступал против него и представлял члена семьи убийцы Ишая Шлисселя”, – говорится в их письме к премьеру.



“Он не подходит для наблюдения за парадом и уж точно не вызывает доверия и уверенности у участников марша”, – написали организаторы, обратившись с просьбой к премьер-министру запретить Бен-Гвиру посещать полицейский командный пункт во время парада и лично наблюдать за мероприятием.



“Мы оказались в кафкианской ситуации, когда человек, ответственный за безопасность парада гордости, – это тот, кто в течение многих лет пытался его отменить и подстрекал против него, а также против гей-сообщества”, – сказал Джонатан Вальфер, руководитель “Дня открытых дверей”. “За последние шесть месяцев мы стали свидетелями ненадлежащего вмешательства министра национальной безопасности в оперативные решения полиции и нанесения ущерба полиции как независимому государственному органу, призванному служить всем гражданам Израиля”.



В отличие от своего праздничного аналога в Тель-Авиве, Парад гордости в Иерусалиме подлежит строгой безопасности и ограничениям из-за враждебного отношения к участникам марша со стороны многих жителей города.



Лидер оппозиции Яир Лапид заявил в понедельник, что примет участие в параде в этот четверг.

“Это самый важный парад из когда-либо проводившихся, потому что в этом году Парад призван защитить права, которые, как мы думали, у нас есть и которые никто не может отнять”, – сказал Лапид. “Это правительство замышляет забрать их, и это часть судебной реформы, и мы будем там, чтобы сказать, что этого не произойдет”.



Мероприятие должно начаться в 15:00, а марш начнется в 17:00, и многие центральные дороги в Иерусалиме будут закрыты как для автомобильного, так и для пешеходного движения. Власти предоставят место для протеста против марша в соответствии с законом. Полиция пообещала предотвратить любое насилие, общественные беспорядки или нарушения правил парада.