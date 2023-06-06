



Бен-Гвир борется за упрощение критериев лицензирования оружия

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир во вторник заявил, что продвигается вперед в своем плане упростить получение лицензии на огнестрельное оружие. Бен-Гвир заявил, что наличие большего количества лицензированных носителей оружия может помочь в борьбе с волнами террористических атак и криминального насилия.



В соответствии с действующими правилами военная служба дает заявителю право на получение лицензии на оружие только в том случае, если он служил в боевых пехотных частях. Изменения, предложенные Бен-Гвиром, распространят это право на любого ветерана боевой службы, включая тех, кто служил в бронетанковых и артиллерийских частях и МАГАВ, а также студентов ешивы Хедер, которые проходят сокращенную военную службу, и волонтеров службы скорой помощи “Маген Давид Адом”.



В заявлении также говорится о значительном увеличении количества лицензий на оружие, выдаваемых его министерством благодаря мерам по оптимизации лицензирования – 11 393 за последние четыре месяца по сравнению с 4054 за аналогичный период прошлого года.



Бен Гвир в феврале поручил отделу лицензирования огнестрельного оружия Министерства национальной безопасности работать в соответствии с правилами чрезвычайной ситуации до мая этого года, в том числе за счет увеличения продолжительности рабочего дня и набора большего числа сотрудников.



“То, что мы принимаем здесь, является спасительной мерой”, – сказал Бен Гвир в заявлении во вторник. “Мы исправляем многолетнюю несправедливость, давая возможность солдатам, защищающим Государство Израиль, защищать свою жизнь и жизнь своих семей”.



Критики предупреждают, что увеличение количества огнестрельного оружия сопряжено со значительными рисками, включая самоубийства, насилие в отношении женщин, инциденты с агрессивным поведением на дорогах и убийства. Согласно данным Ассоциации за гражданские права в Израиле, из 32 женщин, убитых с применением огнестрельного оружия в период с 2019 по 2021 год, девять были убиты людьми с лицензированным оружием.