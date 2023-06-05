



Бен-Гвир – Бахарав-Миара о Нацгвардии: Вы советуете, а решаю только я

В мае 2022 года комиссар полиции Коби Шабтай представил премьер-министру Нафтали Беннету свое предложение извлечь уроки из неудач операции “Страж стен”. Комиссар рекомендовал, и премьер-министр Беннет согласился, создать израильскую Национальную гвардию из 20 боевых рот, которые уже существовали в МАГАВ, с дополнительными 26 боевыми ротами, 8 из которых уже в процессе создания. К ним должны присоединится около десяти тысяч добровольцев, восемь тысяч из которых уже завербованы, и рота, состоящая из резервистов ЦАХАЛа, которые оставят свое оружие дома для быстрого развертывания.



Новый министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир продолжил дело своих предшественников и учредил Комитет для воплощения этих идей в жизнь.



На прошлой неделе заместитель юридического советника направил Бену-Гвиру письмо с жалобой на то, что министр не счел нужным назначить в комитет представителя офиса юридического советника правительства.



“Существующие проблемы поднимают фундаментальные и важные юридические вопросы”, – написал он. “Не исключено, что потребуется продвижение законодательства, необходим элемент, который поможет комитету сформулировать результаты для решения юридических сложностей, стоящих на повестке дня, и помочь в принятии решения, отвечающего описанным трудностям”.



Министр Бен–Гвир ответил: “Уважаемый юридический советник Гали Бахарав-Миара должна понимать и учитывать тот факт, что ее роль заключается в том, чтобы давать советы, а моя роль заключается в том, чтобы решать – принимать и выполнять рекомендации или нет. Я решил не делать этого”.