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Бен-Гвир: БАГАЦ запретил мне вмешиваться в акции протеста
28.06.2023 16:35 Алина Груднева

Бен-Гвир: БАГАЦ запретил мне вмешиваться в акции протеста

Министр внутренней безопасности Итамар Бен-Гвир ответил на просьбу министра туризма Хаима Каца запретить проведение акции протеста, которая запланирована в аэропорту Бен-Гурион на следующий понедельник.

Он подчеркнул, что БАГАЦ запретил ему вмешиваться в этот вопрос.

"Моя политика в этом вопросе ясна - нельзя допускать блокирования дорог, особенно центральных. Полиция должна действовать справедливо", — отметил Бен-Гвир.

По его словам, правоохранители "свободно допускают" массовые беспорядки в ходе протестов против правовой реформы.

"На практике, у меня как у министра внутренней безопасности нет полномочий и возможностей для контроля над этим вопросом", - отметил он.
 

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