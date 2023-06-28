



Бен-Гвир: БАГАЦ запретил мне вмешиваться в акции протеста

Министр внутренней безопасности Итамар Бен-Гвир ответил на просьбу министра туризма Хаима Каца запретить проведение акции протеста, которая запланирована в аэропорту Бен-Гурион на следующий понедельник.



Он подчеркнул, что БАГАЦ запретил ему вмешиваться в этот вопрос.



"Моя политика в этом вопросе ясна - нельзя допускать блокирования дорог, особенно центральных. Полиция должна действовать справедливо", — отметил Бен-Гвир.



По его словам, правоохранители "свободно допускают" массовые беспорядки в ходе протестов против правовой реформы.



"На практике, у меня как у министра внутренней безопасности нет полномочий и возможностей для контроля над этим вопросом", - отметил он.

