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Бен-Гвир: "Нужно арестовывать демонстрантов, блокирующих дороги"
09.01.2023 18:09 Ольга Белозерова

Бен-Гвир: "Нужно арестовывать демонстрантов, блокирующих дороги"

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир заявил, что поддерживает протесты, но те протестующие, которые блокируют дороги, должны быть арестованы.

Об этом Бен-Гвир заявил на заседании фракции "Оцма Йехудит", сообщает Times of Israel.

"Я за протесты, свобода слова разрешена. Но мы также видели большой ущерб демократии, подстрекательства против министра Ярива Левина, блокирование дорог. Я за протесты, но любой, кто блокирует дороги и выходит из себя, должен быть арестован", - заявил он.

Бен-Гвир добавил, что "правила протеста в Тель-Авиве должны быть такими же, как правила протеста в Иерусалиме - правила для левых такие же, как и для правых".

Министр национальной безопасности, курирующий полицию, говорит, что это требование, которое он выдвинет в отношении того, как израильская полиция должна действовать во время протестов.

"Свобода слова - это не свобода подстрекательства", - подчеркнул Итамар Бен-Гвир.

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