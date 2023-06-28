



Бен-Гвир: Альшейх признал, что пытался совершить государственный переворот



Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир прокомментировал слова бывшего комиссара Рони Альшейха, который сказал: "Когда были выдвинуты обвинения против Нетаниягу, ожидалось, что он уйдет со своего поста".



Бен Гвир утверждает, что "Альшейх признает во весь голос, что пытался совершить правительственный переворот с помощью расследования и вынесения обвинительного заключения". По его словам, "ему наплевать на демократию и закон, и все, чего он хотел, это сместить действующего премьер-министра, который был избран на демократических выборах, недемократическими методами. Неудивительно, что они так боятся правовой реформы, которая отнимет власть у олигархии и, наконец, вернет ее народу".