



Бен-Гвир: “Аль-Джазира” должна быть изгнана из страны сегодня

Крайне правый израильский политик Итамар Бен-Гвир призвал к высылке журналистов “Аль-Джазиры" из Израиля вскоре после того, как сеть подала официальный запрос в Международный уголовный суд МУС о расследовании убийства журналистки Ширин Абу Акле.



“Аль-Джазира" – это антисемитская и лживая пропагандистская сеть, работающая против Израиля в мире”, – написал он в Twitter. “Они должны быть изгнаны из страны сегодня, а антиизраильская кампания лжи должна быть остановлена”.



אלג'זירה היא רשת תעמולה אנטישמית ושקרית, שפועלת נגד מדינת ישראל בעולם. צריך לגרש אותם עוד היום מהארץ ולהפסיק את מסע השקרים האנטי ישראלי מתוך ישראל. — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) December 6, 2022