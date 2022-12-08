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Бен-Гвир: “Аль-Джазира” должна быть изгнана из страны сегодня
08.12.2022 16:39 Наталья Богинская

Бен-Гвир: “Аль-Джазира” должна быть изгнана из страны сегодня

Крайне правый израильский политик Итамар Бен-Гвир призвал к высылке журналистов “Аль-Джазиры" из Израиля вскоре после того, как сеть подала официальный запрос в Международный уголовный суд МУС о расследовании убийства журналистки Ширин Абу Акле.

“Аль-Джазира" – это антисемитская и лживая пропагандистская сеть, работающая против Израиля в мире”, – написал он в Twitter. “Они должны быть изгнаны из страны сегодня, а антиизраильская кампания лжи должна быть остановлена”.
 

“Аль-Джазира" во вторник представила МУС новые доказательства, “четко показывающие, что Ширин и ее коллеги подверглись прямому обстрелу со стороны израильских войск”.

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