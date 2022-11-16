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Белый Дом: за атакой на танкер у берегов Омана может стоять Иран
16.11.2022 21:41 Алина Груднева

Белый Дом: за атакой на танкер у берегов Омана может стоять Иран

Белый Дом осудил атаку беспилоников на нефтяной танкер у берегов Омана, принадлежащий израильскому миллиардеру.

 
Согласно заявлению, а США убеждены, что за ней стоит Иран. 
 
"Белый дом уверен, что Иран, вероятно, осуществил эту атаку с использованием БПЛА", - сказал советник по национальной безопасности США Джейк Салливан.
 
Напомним, нападению подверглось судно Pacific Zircon, связанное с израильским миллиардером Иданом Офером.
 
Танкер шел под флагом Либерии. После атаки подскочили цены на нефть.

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