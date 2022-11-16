Белый Дом: за атакой на танкер у берегов Омана может стоять Иран
Белый Дом осудил атаку беспилоников на нефтяной танкер у берегов Омана, принадлежащий израильскому миллиардеру.
Согласно заявлению, а США убеждены, что за ней стоит Иран.
"Белый дом уверен, что Иран, вероятно, осуществил эту атаку с использованием БПЛА", - сказал советник по национальной безопасности США Джейк Салливан.
Напомним, нападению подверглось судно Pacific Zircon, связанное с израильским миллиардером Иданом Офером.
Танкер шел под флагом Либерии. После атаки подскочили цены на нефть.