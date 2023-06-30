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Белый Дом: США не могут точно узнать, где находится Пригожин
30.06.2023 21:13 Алина Груднева

Белый Дом: США не могут точно узнать, где находится Пригожин

Вашингтон не располагает достаточной информацией о местонахождении основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

По данным CNN, об этом на брифинге сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого Дома Джон Кирби.

"У нас нет информации, которую мы считаем достаточно надежной, чтобы подтвердить его местонахождение", – подчеркнул он.

По словам Кирби, недавно Пентагон объявил о том, что часть "вагнеровцев" по-прежнему находится в Украине, однако в США не знают, что наемники там делают.
 

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