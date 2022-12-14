



Белый дом сообщил, когда точно Украина получит системы ПВО Patriot

В Белом доме пока не могут подтвердить планы США по включению систем ПВО Patriot в следующий пакет военной помощи Украине. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби, передает Rai News.



"Я не могу подтвердить сообщения прессы о поставках Patriot в Украину. Мы всегда прозрачны в отношении пакетов с оружием, которые мы отправили и отправим в Киев", - заявил Кирби, отвечая на вопрос о включении систем ПВО в новый пакет военной помощи.



Он также отметил, что США готовят еще один пакет помощи Украине, в котором предпочтение отдано системам ПВО. Но больших деталей Кирби не раскрыл.



Напомним, ранее CNN сообщало о том, что США завершают подготовку плана по поставкам ПВО Patriot в Украину.