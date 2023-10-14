



Белый дом: Северная Корея передала России 1000 контейнеров с "военной техникой"

В недавнем сообщении Белого дома Соединенные Штаты раскрыли информацию о том, что Северная Корея передала России более тысячи контейнеров с "военной техникой".



Эту информацию обнародовал Джон Кирби, координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома, во время брифинга, состоявшегося в последние недели. Кирби заявил: "У нас есть информация, что Северная Корея поставляла России оружие для использования в Украине. Северная Корея предоставила России более 1000 контейнеров с военной техникой и боеприпасами. Сегодня мы публикуем графику, изображающую движение контейнеров", — цитирует Кирби журналистка Лора Розен.



Примечательно, что аналогичный отчет представил корреспондент "Голоса Америки" Патси Видакусвара, что еще раз подтвердило подлинность этого события. По словам Кирби, Северная Корея, как ожидается, получит в обмен на свои поставки тяжелое вооружение, включая ракеты класса "земля-воздух", бронетехнику и боевые самолеты.



Агентство Reuters также поделилось кратким новостным сообщением о том, что Белый дом обнародовал графики поставок оружия Северной Кореей в Россию. По данным правительства США, эти поставки произошли в период с 7 сентября по 1 октября, что добавило ситуации безотлагательности.