



Белый дом: Россия может пойти в наступление на нескольких участках

Российские военные с улучшением погодных условий могут пойти в наступление на нескольких участках фронта в Украине. Об этом заявил координатор стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности США Джон Кирби, передает "Голос Америки".



"Мы знаем, что весной, когда погода улучшится, а она уже начинает улучшаться, мы можем ожидать, что россияне захотят пойти в наступление на некоторых участках", - говорится в заявлении.



Кирби добавил, что США не знают точно, где и как они это сделают. Именно поэтому США хотят обеспечить Украину необходимой помощью.



"Если они (украинцы - ред.) примут решение относительно собственных наступательных операций, они могли бы их провести", - добавил Кирби.



По словам координатора стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности США, Вооруженным силам Украины нужны бронетехника, артиллерия, противовоздушная оборона, материально-техническое обеспечение. Он добавил, что важна поддержка военных на поле боя пищей, водой и топливом, что является элементом непрерывной работы. Именно поэтому для США это тоже приоритет среди военной помощи Украине.



Напомним, что 19 апреля США объявили о предоставлении Украине нового вооружения в рамках очередного пакета военной помощи.