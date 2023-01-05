



Белый Дом: мы не будем сожалеть о российских солдатах убитых в Макеевке

Соединенные Штаты не “заламывают руки” в связи с массовыми потерями российских солдат в результате украинской атаки, которая, как сообщается, с использованием поставленной США артиллерии, заявил в среду высокопоставленный чиновник Белого дома.



Россия официально признала, что в Макеевке погибло 89 человек, в то время как, по оценкам украинских военных, погибло около 400 солдат.



После критики в России по поводу использования украинскими защитниками оружия, доставленного США, в том числе во время удара по Макеевке, официальный представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби заявил, что виновата Россия.



“Администрация вообще не заламывает руки. Это война. Украинцы подверглись вторжению, и они наносят ответный удар и защищаются”, — сказал Кирби. “Российские солдаты на их территории являются законными целями для украинских военных действий, и точка”.



“Я не буду вдаваться в подсчет потерь. Это война. А война – это кровавое дело», – сказал политик.



Кирби также отказался комментировать роль в атаке усовершенствованного реактивного оружия залпового огня HIMARS.



“Мы предоставляем и будем продолжать предоставлять Украине те виды систем и помощи, которые им необходимы для самозащиты. И да, это включало HIMARS в прошлом, и вполне может включать в себя больше HIMARS в будущем”, – сказал представитель Совета национальной безопасности.



“Давайте будем предельно ясны. Это война России против Украины”, – сказал Джон Кирби.



Он отверг как “кучу чуши” утверждения президента Владимира Путина о том, что Россия на самом деле ведет войну против Соединенных Штатов, Запада в целом или представляет собой “экзистенциальную” угрозу.



“Речь идет о российском вторжении в Украину. И Россия – это тот, кто его начал. Россия — это тот, кто совершил насилие над украинским народом”, – заключил политик.