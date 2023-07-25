



Белый Дом разочарован голосованием в Кнессете “с минимальным большинством”

США в понедельник выразили разочарование тем, что первый этап судебной реформы прошел в Кнессете без широкого консенсуса.



“Как давний друг Израиля, президент Байден неоднократно выражал свое мнение о том, что для прочности серьезных изменений в демократии необходимо максимально широкое согласие. К сожалению, сегодняшнее голосование состоялось с минимально возможным большинством”, – заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.



“Мы понимаем, что переговоры продолжатся в ближайшие недели и месяцы, даже во время каникул Кнессета, чтобы достичь более широкого компромисса. Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать усилия президента Герцога и других израильских лидеров, стремящихся к достижению более широкого консенсуса посредством политического диалога”, – добавила она.



Заявление последовало за одобрением Кнессетом закона об “основании разумности”, при этом законопроект был принят большинством в 64 депутата. В воскресенье, 23 июля, перед голосованием в Кнессете Байден призвал премьер-министра Биньямина Нетаниягу не продвигать принятие закона.



“С точки зрения друзей Израиля в Соединенных Штатах, похоже, что нынешнее предложение о судебной реформе вызывает больше, а не меньше разногласий”, – сказал Байден в интервью Axios. “Учитывая спектр угроз и вызовов, стоящих перед Израилем прямо сейчас, израильским лидерам нет смысла торопиться с этим – основное внимание должно быть сосредоточено на объединении людей и поиске консенсуса”.