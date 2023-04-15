



Белый дом приветствует прогресс в урегулировании конфликта в Йемене

Старшие помощники президента США Джо Байдена в пятницу приветствовали прогресс в урегулировании конфликта в Йемене после “конструктивных” переговоров в Саудовской Аравии с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом.



Встречи проходили в четверг и пятницу с участием главного советника Байдена по Ближнему Востоку Бретта Макгерка и его посланника в Йемене Тима Лендеркинга, сообщил представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон.



“Их обсуждения были сосредоточены на критическом прогрессе, достигнутом в дипломатическом урегулировании конфликта в Йемене , которому президент Байден долгое время уделял приоритетное внимание, — говорится в заявлении Уотсоy. - Американская сторона подтвердила свою поддержку защиты Саудовской Аравии от угроз из Йемена и других мест”.



На встречах также присутствовали посланник США по энергетике Амос Хохштейн и министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бин Салман. В сводке Белого дома не упоминается неожиданное решение возглавляемой Саудовской Аравией ОПЕК+ в начале этого месяца сократить добычу нефти.



По данным Белого дома, официальные лица действительно обсуждали “создание более интегрированного, стабильного и процветающего ближневосточного региона”, а также телекоммуникационные технологии 5G и 6G.



Встречи состоялись после того, как Пекин недавно заключил сделку по восстановлению отношений между Саудовской Аравией и Ираном, ведущими региональными державами на Ближнем Востоке, — процесс, в котором Соединенные Штаты в основном не участвовали.



Война в Йемене рассматривается как одна из нескольких опосредованных сражений между Ираном и Саудовской Аравией. Хути, связанные с Ираном, изгнали поддерживаемое Саудовской Аравией правительство из Саны в конце 2014 года и фактически контролируют северный Йемен.



