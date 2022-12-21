



Белый дом подтвердил, что США предоставит Украине систему Patriot

США в новом пакете военной помощи Украине на 2 млрд долларов передадут Украине ракетную батарею Patriot. После чего украинские бойцы будут учиться ею управлять. Об этом сообщается на сайте Белого дома.



"Президент Джо Байден объявит новый крупный пакет почти 2 миллиардов долларов помощи Украине в сфере безопасности. Он будет содержать очень важный аспект: батарею ракет Patriot, которая станет критически важным активом для защиты украинского народа от варварских нападений России на критическую инфраструктуру Украины", - говорится в сообщении.



Объявление Байденом нового пакета запланировано на 21 декабря. Отмечено, что США также будут вовлечены в учения украинских военных управлять батареей ракет Patriot в третьей стране.



Особенность Patriot заключается в том, что ракеты системы могут сбивать не только крылатые, а и баллистические ракеты.



Основные характеристики ракет MIM-104 Patriot:



▪️максимальная дальность перехвата цели – 80 км;

▪️минимальная дальность перехвата цели – 3 км;

▪️максимальная высота перехвата цели – 24 км;

▪️минимальная высота перехвата цели – 0,06 км;

▪️количество целей, которые могут обстреливаться одновременно – 8 (в секторе 90°);



Напомним, ранее западные СМИ сообщали о возможной поставке Patriot Украине, но уточнили, что Байден согласится только после отчета Пентагона о подготовке и обслуживании.