Новости » Политика
Белый дом: Отказ от противодействия РФ в Украине приведет к большим потерям США
07.03.2023 22:01 Раиса Вовк

Белый дом: Отказ от противодействия РФ в Украине приведет к большим потерям США

Отказ от противодействия РФ в Украине привел бы к большим потерям США, в том числе гибели американцев. Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

"Сколько еще материальных и человеческих жертв, в том числе среди американцев, это может повлечь за собой", - задал вопрос Кирби.

По его словам, президент США Джо Байден уверен, что это будет стоить США в разы дороже того, сколько сейчас стоит поддержка Украины на поле боя.

"Это война за независимость. Это война за самое право Украины на существование", - добавил координатор Совета нацбезопасности Белого дома.

Бои на востоке и юге Украины и в дальнейшем будут носить напряженный характер, но США видят, что Россия терпит стратегическое поражение в развязанной ею войне.

Напомним, что правительство Украины попросило Соединенные Штаты расширить военную помощь для Вооруженных сил. В частности, власти попросили передать противоброневые бомбы, содержащиеся в кассетных снарядах MK-20.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы