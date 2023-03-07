



Белый дом: Отказ от противодействия РФ в Украине приведет к большим потерям США

Отказ от противодействия РФ в Украине привел бы к большим потерям США, в том числе гибели американцев. Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.



"Сколько еще материальных и человеческих жертв, в том числе среди американцев, это может повлечь за собой", - задал вопрос Кирби.



По его словам, президент США Джо Байден уверен, что это будет стоить США в разы дороже того, сколько сейчас стоит поддержка Украины на поле боя.



"Это война за независимость. Это война за самое право Украины на существование", - добавил координатор Совета нацбезопасности Белого дома.



Бои на востоке и юге Украины и в дальнейшем будут носить напряженный характер, но США видят, что Россия терпит стратегическое поражение в развязанной ею войне.



Напомним, что правительство Украины попросило Соединенные Штаты расширить военную помощь для Вооруженных сил. В частности, власти попросили передать противоброневые бомбы, содержащиеся в кассетных снарядах MK-20.