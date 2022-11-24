Белый дом очень резко отреагировал на ракетные удары России по Украине
Соединенные Штаты Америки осуждают российские ракетные удары по Украине 23 ноября, но заверяют, что они не сломят решимости западных партнеров.
Об этом заявил государственный секретарь Энтони Блинкен.
"Миллионы людей по всей Украине искали убежища, когда сегодня Россия снова обрушила ракетный дождь. Атаки на инфраструктуру призваны держать гражданское население Украины в холоде и неведении. Эта ужасающая тактика не сломит решимости Украины и ее партнеров", - отметил он в Twitter.
Millions across Ukraine took shelter as Russia again rained down missiles today. Continued attacks on infrastructure are designed to keep Ukraine’s civilians cold and in the dark. These appalling tactics won't break the resolve of Ukraine and its partners.— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) November 23, 2022
Кроме того, на ракетные атаки отреагировал и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
"Решительно осуждаю возобновившиеся преступные нападения России на гражданское население и объекты критической инфраструктуры в Украине: массовые отключения электроэнергии, в том числе в Молдове. Лишение миллионов электричества, воды и отопления зимой жестоко и бесчеловечно. Поддержка ЕС Украине и Молдове не ослабевает", - заявил он.
Напомним, сегодня Министерство обороны США объявило о выделении очередного пакета на 400 млн долларов, в который войдут дополнительные ракеты для систем ПВО и другие боеприпасы.