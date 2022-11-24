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Белый дом очень резко отреагировал на ракетные удары России по Украине
24.11.2022 05:34 Раиса Вовк

Белый дом очень резко отреагировал на ракетные удары России по Украине

Соединенные Штаты Америки осуждают российские ракетные удары по Украине 23 ноября, но заверяют, что они не сломят решимости западных партнеров.
Об этом заявил государственный секретарь Энтони Блинкен.

"Миллионы людей по всей Украине искали убежища, когда сегодня Россия снова обрушила ракетный дождь. Атаки на инфраструктуру призваны держать гражданское население Украины в холоде и неведении. Эта ужасающая тактика не сломит решимости Украины и ее партнеров", - отметил он в Twitter.

Кроме того, на ракетные атаки отреагировал и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"Решительно осуждаю возобновившиеся преступные нападения России на гражданское население и объекты критической инфраструктуры в Украине: массовые отключения электроэнергии, в том числе в Молдове. Лишение миллионов электричества, воды и отопления зимой жестоко и бесчеловечно. Поддержка ЕС Украине и Молдове не ослабевает", - заявил он.

Напомним, сегодня Министерство обороны США объявило о выделении очередного пакета на 400 млн долларов, в который войдут дополнительные ракеты для систем ПВО и другие боеприпасы.
 

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