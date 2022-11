Белый дом очень резко отреагировал на ракетные удары России по Украине

Соединенные Штаты Америки осуждают российские ракетные удары по Украине 23 ноября, но заверяют, что они не сломят решимости западных партнеров.

Об этом заявил государственный секретарь Энтони Блинкен.

Millions across Ukraine took shelter as Russia again rained down missiles today. Continued attacks on infrastructure are designed to keep Ukraine’s civilians cold and in the dark. These appalling tactics won't break the resolve of Ukraine and its partners.