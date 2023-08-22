



Белый дом оценил шансы на нормализацию между Израилем и Саудовской Аравией

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан оценил шансы на подписание соглашения о нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией в обозримом будущем.



По его прогнозу, в ближайшее время сделки не будет.



"Мир между Израилем и Саудовской Аравией будет иметь большое значение и стабилизирует Ближний Восток. Это принесет пользу и США. Поэтому стоит постараться, чтобы этого добиться. Мы будем работать над этим как можно более методично", - подчеркнул Салливан.



Относительно требований Эр-Рияда по поводу ядерной программы, которая будет включать обогащение урана в Саудовской Аравии, Белый Дом намерен проконсультироваться с МАГАТЭ.