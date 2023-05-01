



Белый дом: Нетаниягу получит приглашение, но сейчас визит не запланирован

Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби говорит, что, по его мнению, премьер-министр Биньямин Нетаниягу будет приглашен в Белый дом в какой-то момент, но повторяет, что в настоящее время такой визит не планируется.



Комментарии прозвучали после того, как спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти, который находится с визитом в Израиле, заявил, что пригласит Нетаниягу в Палату представителей, если президент Джо Байден в ближайшее время не примет премьер-министра в Белом доме.

