



Белый Дом: Нет разговоров о “переоценке” американо-израильских отношений

Официальный представитель Белого Дома заявил 11 июля, что в администрации Байдена нет разговоров о возможной “переоценке” отношений Соединенных Штатов с Израилем после статьи Томаса Фридмана в The New York Times, в которой утверждалось, что США “пересматривает” свои отношения с Израилем.



В своей статье Фридман предсказал, что во время предстоящей встречи президент США Джо Байден скажет президенту Израиля Герцогу, что “когда интересы и ценности правительства США и правительства Израиля так сильно расходятся, переоценка отношений неизбежна”. По словам автора, эта “переоценка” будет ограничена поддержкой США Израиля на международных форумах, таких как ООН, и не повлияет на разведку или военное сотрудничество.



“Такая переоценка, основанная на интересах и ценностях США, была бы жесткой любовью к Израилю, но реальной необходимостью, прежде чем он действительно сойдет с рельсов”, – написал Фридман. “То, что Байден готов дать отпор Нетаниягу перед выборами 2024 года, говорит о том, что наш президент считает, что в этом его поддерживает не только большинство американцев, но и большинство американских евреев и даже большинство израильских евреев. Он прав по всем трем пунктам”.

