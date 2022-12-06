



Белый дом: Импорт российской нефти в США запрещен

На брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на вопрос, рассматривает ли президент возможность закупки российской нефти для пополнения национальных запасов, ответила: "Нет, импорт этой нефти у нас под запретом".



3 декабря Совет Европейского Союза принял решение об установлении предельной цены на нефть, экспортируемую из России, на уровне 60 долларов США за баррель.



5 декабря 2022 года нефтяные санкции ЕС против России вступили в силу.



Потолок цен означает, что с 5 декабря 27 стран Евросоюза, Великобритания, США, Канада, Япония и Австралия будут оказывать услуги, связанные с российской танкерной нефтью, только в том случае, если её закупили по установленной предельной цене или ниже.



С 5 февраля 2023 года будет также запрещена закупка российских нефтепродуктов.