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Белый дом: ХАМАС использует невинных в качестве живого щита
13.10.2023 20:15 Алина Груднева

Белый дом: ХАМАС использует невинных в качестве живого щита

Террористическая организация ХАМАС использует жителей Газы в качестве "живого щита".

Об этом, повторив данные ЦАХАЛа, сказал представитель Совета нацбезопасности в Белом доме Джон Кирби.

"ХАМАС использует невинных мужчин, женщин и детей в качестве живого щита, он устанавливает блокпосты, чтобы люди не могли двигаться на юг", - сказал он.

По словам Кирби, более того, ХАМАС размещает свои штабы в школах и роет туннели под домами мирных жителей.

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