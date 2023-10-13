



Белый дом: ХАМАС использует невинных в качестве живого щита

Террористическая организация ХАМАС использует жителей Газы в качестве "живого щита".



Об этом, повторив данные ЦАХАЛа, сказал представитель Совета нацбезопасности в Белом доме Джон Кирби.



"ХАМАС использует невинных мужчин, женщин и детей в качестве живого щита, он устанавливает блокпосты, чтобы люди не могли двигаться на юг", - сказал он.



По словам Кирби, более того, ХАМАС размещает свои штабы в школах и роет туннели под домами мирных жителей.