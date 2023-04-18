



Белый дом готовится беспрецедентно ограничить американские инвестиции в Китай

Администрация президента США Джо Байдена готовится объявить о “беспрецедентных” мерах, ограничивающих инвестиции американских компаний в Китай, сообщает Politico со ссылкой на источники.



По данным издания, власти США обяжут американский бизнес уведомлять правительство о новых инвестициях в китайские технологические компании.

Кроме того, американским технологическим компаниям запретят совершать некоторые сделки с Китаем в “критических секторах”, включая закупку микрочипов.



Белый дом может объявить об этом в конце апреля. Американские власти начали предупреждать о готовящихся мерах деловые круги.



Politico отмечает, что в дополнение к этому США рассматривают запрет китайского приложения TikTok.



Министерство торговли США в октябре 2022 года ввело новые правила экспортного контроля, ограничив поставки полупроводников и оборудования для их производства в Китай. The Financial Times назвала это одним из самых жестких действий Джо Байдена против Пекина.



Ограничения призваны помешать Китаю разрабатывать передовое оружие. К экспортным ограничениям США в марте присоединилась Япония, о планах ввести такие меры объявили Нидерланды.