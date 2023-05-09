



Белый дом формулирует ответы на требования Саудовской Аравии

Вчера вечером министр иностранных дел Эли Коэн беседовал с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Дипломаты, в первую очередь, обсудили недавние региональные события и их последствия. Коэн проинформировал Блинкена о действиях, недавно предпринятых Израилем для укрепления региональной стабильности. Министр иностранных дел Коэн также встретился вчера в Иерусалиме с посланником Белого дома Амосом Хохштейном, и они обсудили пути продвижения политических процессов со странами региона.



Возможность продвижения к соглашению между Израилем и Саудовской Аравией была одним из центральных вопросов, которые представители администрации Байдена обсуждали с двумя странами. При этом американцам еще предстоит сформулировать свой ответ на список требований, которые Эр-Рияд предъявил в качестве предварительного условия нормализации.



Официальные лица Израиля считают, что недавние визиты Салливана, Макгерка и Хохштейна показывают, что США не отказались от Ближнего Востока и не позволят Китаю продолжать укреплять свой статус в регионе.



“Недавние события в регионе, в конечном итоге, приведут к укреплению связей между Иерусалимом и Вашингтоном. Соединенные Штаты, даже при демократической администрации, знают, что у них нет более стабильного и надежного партнера в регионе, чем Израиль”, – цитирует “Исраэль ха-йом” слова израильского политического деятеля.