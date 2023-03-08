



Белый дом: Белорусы не готовятся вторгаться в Украину

Время от времени в медиа обсуждается вопрос возможного вторжения в Украину армии Беларуси. Это вряд ли может произойти, по крайней мере, пока. Да и Белый дом, который заранее знает если не все, то многое, не видит признаков подготовки наступления белорусской армии.



О том, что у США нет данных, которые могли бы подтвердить готовность белорусских войск принять непосредственное участие в боевых действиях в Украине, заявил на пресс-брифинге координатор Совбеза Белого дома Джон Кирби.



"Мы не видели никаких признаков того, что белорусские войска или белорусское правительство планируют ощутимее поддерживать Россию в плане задействования собственных сил в войне в Украине", – отметил чиновник.



Однако Кирби указал, что белорусский режим Александра Лукашенко уже оказывал прямую поддержку российской агрессии.



"Россияне продолжают использовать Беларусь как плацдарм и как место, откуда они могут и продолжают наносить удары по Украине", – добавил представитель Белого дома.



Ранее министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что угрозы повторного наступления РФ на север Украины пока не наблюдается.

