



Белый дом: Байден задаст "непростые вопросы" Нетаниягу

Президент США Джо Байден, который уже вылетел в Израиль с визитом солидарности, задаст премьер-министру Биньямину Нетаниягу "непростые вопросы".



Об этом во время перелета на брифинге сказал представитель Белого дома Джон Кирби.



"Во время своего визита в Израиль президент Байден задаст Нетаниягу непростые вопросы относительно целей операции в Газа. Президент ясно даст понять, что мы хотим, чтобы этот конфликт не расширялся и не уcугублялся", - отметил он.



По его словам, Байден, как друг Израиля, намерен получить подробную информацию о целях и планах израильтян на ближайшие дни и недели. Белый дом пытается выяснить обстоятельства взрыва в больнице в Газе в результате которого погибли сотни человек. Он намекнул на то, что США принимают израильскую версию событий, согласно которой трагедия произошла из-за неудачного запуска ракеты "Исламским джихадом" по Израилю.



"Израильтяне глубоко убеждены, что они не имеют никакого отношения к инциденту. Мы также ведем масштабные переговоры о доставке гуманитарной помощи в сектор через Египет", - сказал Кирби.



Напомним, что Байден должен приземлиться в аэропорту Бен-Гурион в 10:00 с пятичасовым визитом. Он встретится с премьер-министром Биньямином Нетаниягу и израильским коллегой, а также с медиками и семьями погибших и пропавших без вести.