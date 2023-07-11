



Белый Дом: Байден надеется, что Нетаниягу найдет компромиссы

Представитель Совета национальной безопасности США во второй раз за день прокомментировал массовые протесты против правовой реформы в Израиле.



"Как заявила администрация, и американская, и израильская демократия построены на сильных институтах, системе сдержек и противовесов и независимой судебной системе", - подчеркнул он.



Уточняется, что президент США Джо Байден неоднократно, как в частном порядке, так и публично, заявлял о том, что фундаментальные реформы требуют широкого консенсуса.



"Президент ясно дал понять на то, что надеется, что премьер-министр Нетаниягу будет работать над поиском компромисса. Мы по-прежнему призываем к консенсусному подходу к судебной реформе", - добавил он.